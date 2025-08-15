Inseguimento nella notte tra viale Italia e zona Goito

Inseguimento nella notte tra il viale Italia e zona Goito, due sere fa, da parte della polizia. Non c’è stato contatto tra la volante e lo scooterista che scappando, senza fermarsi all’alt, è poi finito contro un’auto in sosta ed è stato fermato e denunciato. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

