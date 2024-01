Installato in via Mondolfi uno speed display

Il rilevatore è stato posizionato in direzione sud subito dopo la curva sulla ferrovia dove le macchine prendono velocità

In via Mondolfi ad Antignano, subito dopo la curva sulla ferrovia, è stato installato uno speed display. “Si tratta di una misura che abbiamo deciso di adottare per limitare la velocità in un punto dove le macchine prendono velocità” spiega l’assessora Giovanna Cepparello che ringraziamo.

