“Intelligenza artificiale, nuovi scenari”, il convegno a Villa Henderson

Sabato 24 febbraio l’Auditorium di Villa Henderson era gremito; il convegno sull’AI organizzato dal Soroptimist International Club di Livorno è stato seguito da un numeroso pubblico molto attento che ha mostrato un vivo interesse per gli stimolanti argomenti trattati da tutti i relatori convenuti.

L’imprenditrice Daria Majidi, presidente Donne 4.0 e CEO Daxo Group ha parlato di AI e di come impatterà il nostro futuro. La relatrice è stata molto esaustiva e chiara, anche per le persone che in sala conoscevano poco la materia. Certo siamo preoccupati del fatto che le notizie inserite nell’AI sono state dettate per l’85%da uomini, pertanto l’AI non è esente da stereotipi, da informazioni al maschile, da BIAS.

Il secondo intervento è stato della dott.ssa Rosa Maranto, Coordinatrice Salute e Medicina di genere dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest che ci ha aggiornato sui limiti e sulle prospettive dell’AI e la salute di genere. Purtroppo esiste a tutt’oggi nella medicina una scarsa individuazione delle differenze tra uomo e donna nella prevenzione, nei sintomi delle malattie e nella farmacologia, bisogna lavorare in questo settore ancora molto. L’intelligenza artificiale darà sempre di più un valido contributo al benessere dell’umanità ma la mediazione del dottore con le sue conoscenze e la sua professionalità sarà ancora indispensabile.

Il ricercatore della Scuola di Ingegneria Pisa e del B4DS Research Group Filippo Chiarello ha illustrato come imparare ad interagire con ChatGPT e quindi come adoperare l’AI nelle aule scolastiche e universitarie. Ha fatto notare che Chatgpt non è preciso e puntuale e le risposte che dà alle nostre domande non sono “oro colato”, anzi spesso sono decisamente errate!

La giovanissima Eleonora Baglini, Digital Media Supervisor & Italy Market Lead The Walt Disney Company ha spiegato le dinamiche della pubblicità dei social e delle opportunità che l’AI offre per chi lavora come lei nel campo del marketing della pubblicità.

L’ultimo intervento è stato di Fiorella Chiappi Psicologa, Presidente dell’Istituto CO.RI, referente PO del Soroptimist Club Livorno con la domanda se la psiche potrà cambiare con l’Ai? Per la relatrice la risposta è sicuramente affermativa, sta però all’uomo imparare a adeguarsi ai cambiamenti che l’AI porterà, come ha sempre saputo fare nel corso dei secoli. Alla fine degli interventi si è aperto un ampio dibattito con molte domande da parte degli intervenuti.

Un convegno di grande successo e di profondo interesse da cui sono emersi tanti spunti di riflessione e grandi opportunità ma anche la necessità di una regolamentazione etica per un uso veramente benefico dell’AI.

