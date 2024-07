Interdetto il camminamento inferiore del Moletto di Quercianella

Nell'immagine, inviata dal Comune nel comunicato stampa, la planimetria con il camminamento interdetto segnato in rosso

Rimane agibile il camminamento superiore, il Moletto vero e proprio, tradizionalmente molto apprezzato e frequentato dai bagnanti

A seguito di una segnalazione e di un successivo sopralluogo, il settore Protezione Civile e Demanio ha verificato che parte del camminamento inferiore della pertinenza demaniale marittima denominata “Porticciolo di Quercianella” risulta danneggiato. Pertanto in via cautelativa per la tutela della pubblica incolumità, con ordinanza odierna il passaggio e la sosta lungo questo camminamento è stato interdetto fino a quando il manufatto non sarà messo in sicurezza.

