Interreg Italia-Francia Marittimo, in Provincia la presentazione del nuovo programma 2021-2027

“Le opportunità del Programma Italia-Francia Marittimo 2021-2027. Priorità 3: un’area transfrontaliera connessa fisicamente e digitalmente”, è il titolo dell’evento in agenda giovedì 10 novembre, con inizio alle ore 10, nella Sala Consiliare “C.A. Ciampi” della Provincia, in Piazza del Municipio 4. Apriranno i lavori i saluti istituzionali della presidente della Provincia, Marida Bessi e del sindaco di Livorno, Luca Salvetti, cui seguirà l’intervento di Filippo Giabbani, dell’Autorità di Gestione, che illustrerà i contenuti, le priorità di intervento e le opportunità di finanziamento del nuovo Programma Interreg 2021-2027.

Antonio Pratelli, dell’Università di Pisa, parlerà, poi, delle sfide e delle opportunità offerte dal trasporto marittimo e intermodale nell’area dell’Alto Mediterraneo, mentre Irene Ropolo, consulente di capitalizzazione del programma, presenterà alcune buone pratiche della programmazione 2014-2020. La sessione mattutina si potrà seguire anche online. L’evento proseguirà nel pomeriggio, solo in presenza, con l’attivazione di tavoli di co-progettazione, organizzati dalla Provincia di Livorno al fine di creare sinergie tra i partecipanti e sviluppare futuri progetti nell’ambito del Programma Italia-Francia Marittimo 2021-2027. Anche in questo caso è richiesta l’iscrizione sul sito provinciale. Sul sito della Provincia (www.provincia.livorno.it) si trovano tutte le informazioni per iscriversi alla sessione mattutina in modalità online e ai tavoli di co-progettazione pomeridiani.

