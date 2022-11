Interruzione del servizio idrico per lavori in alcune zone della città

Dalle 22 circa di giovedì 24 novembre alle 9 circa di venerdì 25 novembre importante intervento Asa di riparazione sulla condotta che approvvigiona la zona sud di Livorno

Dalle 22 circa di giovedì 24 novembre alle 9 circa di venerdì 25 novembre sarà effettuato un importante intervento Asa di riparazione sulla condotta che approvvigiona la zona sud di Livorno. Per consentire i lavori sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua nel tratto compreso tra la rotatoria della Cigna e via dei Pelaghi. Il servizio sarà garantito nelle zone Leccia, Scopaia, La Rosa, Banditella e fino a Quercianella. In particolare l’interruzione riguarderà le vie delle Macchie, della Padula (nel tratto compreso tra via dell’Uliveta e via del Maestrale), di Scirocco, dell’Uliveta, Grecale, di Limone, Tramontana, dei Condotti Vecchi, Masi e il tratto di via delle Sorgenti compreso tra la rotatoria della Cigna e la Polveriera. Per manovre preliminari sulla rete idrica si verificheranno abbassamenti di pressione dell’acqua dalle 20, e fino al termine dei lavori, ai piani alti dei palazzi ubicati nella zona di Coteto. Nel corso dell’intervento potranno verificarsi inoltre lievi fenomeni di torbidità dell’acqua nella zona a monte della ferrovia e in particolare nella zona sud-est di Livorno. Una volta terminato l’intervento i fenomeni di torbidità andranno a scomparire col passare delle ore. Se, per avverse condizioni meteo o eventuali imprevisti, non fosse possibile eseguire l’intervento, sarà posticipato a data da destinarsi.

