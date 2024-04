Interventi per l’arte e la cultura 2024, online il bando di Fondazione Livorno

Il bando dispone di un plafond di 200mila euro e potrà essere richiesto un importo massimo di 15mila euro. Come fare domanda

Fondazione Livorno ha pubblicato sul proprio sito internet www.fondazionelivorno.it il bando “Interventi per l’arte e la cultura 2024”, rivolto a enti pubblici o privati senza scopo di lucro. Il bando dispone di un plafond di 200mila euro e potrà essere richiesto un importo massimo di 15mila euro. Potranno essere presentati progetti e iniziative di arti visive e/o performative riferiti al territorio della provincia di Livorno e indirizzati alla promozione e riscoperta di luoghi significativi per la storia e l’identità culturale del territorio, contenenti proposte e iniziative nel segno dell’innovazione e/o nel rispetto delle tradizioni locali. Il requisito di rete/partenariato è considerato necessario ed imprescindibile per presentare richiesta di contributo. Per rete si intende la partecipazione al progetto di altri enti pubblici o privati (partner) attraverso un cofinanziamento che potrà consistere in contributi in denaro o in apporti al progetto in beni e servizi (personale, beni strumentali, sedi, materiali etc.). Le richieste di contributo dovranno essere completate e inoltrate entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 24 giugno 2024 tramite la procedura on-line che si sviluppa in due fasi:

– il modulo di richiesta dovrà essere compilato e trasmesso on-line tramite l’accesso al sito della Fondazione (www.fondazionelivorno.it), sezione “Bandi”. Dopo il primo invio la pratica risulterà inviata;

– il modulo inviato dovrà essere poi stampato e sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell’ente e trasmesso, esclusivamente on-line tramite l’accesso al sito della Fondazione (www.fondazionelivorno.it), sezione “Bandi”. Dopo il secondo invio la pratica risulterà chiusa e dunque regolarmente inviata.

Saranno escluse richieste di contributo pervenute tramite modalità diverse.

La procedura telematica di richiesta di contributo è preceduta dall’accreditamento, ossia dalla registrazione on-line dell’utente. Sarà dunque richiesto uno username e sarà generata in automatico una password. Ciò accade solo per coloro che accedono alla piattaforma per la prima volta. Gli utenti che hanno effettuato la registrazione negli anni precedenti utilizzeranno le credenziali già in proprio possesso.

Gli uffici della Fondazione sono a disposizione per informazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (tel. 0586-826133).

Visualizzazione e download del bando Interventi per l’arte e la cultura al seguente link: https://fondazionelivorno.it/bandi/

