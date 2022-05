Intervento a Quercianella per la sostituzione della condotta idrica

Mercoledì 4 maggio dalle 8.30 alle 13 circa, salvo imprevisti, i tecnici saranno impegnati nella sostituzione di 120 metri di tubazione

Proseguono gli interventi di ASA a Quercianella per potenziare la rete idrica (foto Fb Asa spa). Mercoledì 4 maggio dalle 8.30 alle 13 circa, salvo imprevisti, i tecnici saranno impegnati nella sostituzione di 120 metri di tubazione e l’installazione di quattro nuove valvole di sezionamento che consentiranno di gestire al meglio il flusso idrico nelle condotte in caso di guasti o interventi programmati. I lavori si svolgeranno nelle vie Puccini, Nardini, Pascoli, Macchiavelli e piazza Fattori. Per tutta la durata dell’intervento potranno verificarsi nelle zone interessate dai lavori e in quelle limitrofe cali di pressione e fenomeni di torbidità. Al termine dei lavori il servizio idrico tornerà alla normalità col passare delle ore.