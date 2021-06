Asa: intervento urgente, chiusa via Grotta delle Fate per un tratto

Per consentire la viabilità sono stati apposti cartelli di preavviso sulle vie principali di accesso a via Grotta delle Fate

A seguito di regolare rilascio di ordinanza di urgenza per l’esecuzione di un importante intervento – propedeutico alla messa in sicurezza dell’argine del Rio Ardenza – sulla condotta idrica DN 400 in via Grotta delle Fate, al fine di garantire la sicurezza del personale tecnico e dei cittadini, si è reso necessario effettuare una modifica alla viabilità instaurando la chiusura della via per un tratto di circa 40 metri. Per consentire il corretto flusso della viabilità in zona sono stati apposti idonei cartelli di preavviso sulle vie principali di accesso alla via Grotta delle Fate stessa come sotto riportato:

Via di Montenero angolo via Grotta delle Fate con la scritta:

“Via Grotta delle Fate chiusa dopo il centro Commerciale per lavori ASA”

Via Delle Fontanella angolo via Grotta delle Fate con la scritta:

“Deviazione su via della Fontanella per Gabbro, Scopaia, Leccia, Salviano”

Via di Collinet angolo Via Grotta delle Fate con la scritta:

“Deviazione su via della Fontanella per Montenero, Ardenza, Centro Commerciale, Variante Aurelia

N. 2 avvisi su via di Popogna ( 1 su corsia di scorrimento lato Sud e 1 lato Nord) con la scritta:

“Attenzione Via Grotta delle fate chiusa all’altezza del centro commerciale per lavori ASA”.

Sarà cura di ASA cercare di contenere al minimo i disagi emersi.

