Intervento degli ispettori ambientali Aamps in via dei Funaioli e viale Italia

In collaborazione con il servizio SegnaLI del Comune, gli ispettori hanno individuato 16 utenze, tra domestiche e non domestiche, intente a non differenziare correttamente i rifiuti e ad esporli nei giorni e negli orari non previsti dal calendario dedicato

Nel giro di pochi giorni le segnalazioni da parte dei cittadini, abitanti nella zona oppure in transito, hanno avuto un’impennata a tal punto che gli Ispettori Ambientali di Aamps, in collaborazione con l’ufficio Ambiente e il servizio SegnaLI del Comune di Livorno, hanno prontamente organizzato un’operazione mirata che ha avuto luogo questa mattina e ha permesso l’individuazione di ben 16 utenze, tra domestiche e non domestiche, intente a non differenziare correttamente i rifiuti e ad esporli nei giorni e negli orari non previsti dal calendario dedicato. Una cattiva abitudine che porterà all’elevazione delle sanzioni, in linea con il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, anche perché ha causato condizioni di scarsa igiene e decoro proprio per la presenza reiterata di contenitori per i rifiuti sul suolo pubblico e sacchi di vario tipo che hanno necessariamente portato a favorire la presenza anche di una squadra di Pronto Intervento Spazzamento per ripristinare le migliori condizioni di pulizia sui marciapiedi. L’occasione è stata utile agli Ispettori Ambientali anche per confrontarsi con numerosi esercenti della zona con l’obiettivo di renderli ulteriormente edotti sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti da organizzare all’interno dei rispettivi locali. “La collaborazione con i cittadini – commenta Luca Salvetti, Sindaco di Livorno – sta diventando sempre di più un elemento imprescindibile per garantire buoni standard di pulizia della città. Le segnalazioni che ci vengono inoltrate attraverso i vari canali di contatto che abbiamo messo a disposizione dei livornesi sono quotidianamente sfruttati e ci permettono di intervenire con rapidità ed efficacia sia attraverso Aamps sia in stretta collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale. A breve – aggiunge il Sindaco – con l’assessore Cepparello saremo nella possibilità di fare ancora di più introducendo ulteriori migliorie ai servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti di interesse in parte per il centro e in parte per tutto il territorio comunale”.

Condividi: