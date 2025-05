Intervento di Asa all’Attias per la sostituzione di 40 metri di condotta idrica

In vista dei prossimi lavori programmati di ripristino del manto stradale di via Marradi, che saranno effettuati dal Comune di Livorno, Asa ha pianificato un intervento preventivo sulla rete idrica dal 5 al 23 maggio

In vista dei prossimi lavori programmati di ripristino del manto stradale di via Marradi, che saranno effettuati dal Comune di Livorno, Asa ha pianificato un intervento preventivo sulla rete idrica dal 5 al 23 maggio, salvo imprevisti. Saranno sostituiti circa 40 metri di tubazione idrica nella zona di piazza Attias. La vecchia condotta in fibrocemento sarà sostituita con una nuova in pead, per continuare il piano di interventi volto a migliorare la qualità del servizio idrico nella zona.

Per consentire lo svolgimento del cantiere in condizioni di sicurezza, durante questo periodo saranno istituiti:

Prima fase:

1) il restringimento di carreggiata in via Marradi nel tratto compreso tra i civici 6 – 55.

Seconda fase:

2) il restringimento di carreggiata e il divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati nel tratto di via Roma compreso tra il civico 28 e via Marradi;

3) il restringimento di carreggiata nel tratto di via Marradi compreso tra i civici 6 – 55, con abrogazione della corsia lato civici pari;

4) l’abrogazione temporanea dell’attraversamento pedonale situato in via Roma all’altezza dell’intersezione con via Marradi;

5) l’istituzione di attraversamento pedonale temporaneo in via Roma all’altezza del civico 26.

• I restringimenti della carreggiata di cui ai paragrafi 1) e 3) saranno disciplinati con senso unico alternato mediante semaforo a tre vie. Nei medesimi tratti sarà istituito il limite massimo di velocità in 30 km/h.

• Durante la prima fase dovrà essere garantito in condizioni di sicurezza l’accesso e l’uscita dalla corsia di piazza Attias compresa tra i civici 23 e 47 dei veicoli a due ruote, dei mezzi diretti alle rimesse interne, dei mezzi al servizio delle persone con disabilità e di quelli utilizzati per operazioni di carico e scarico.

