Intervento di Asa in via Curtatone e Montanara

Fino al 16 agosto sarà impegnata in via Curtatone e Montanara per la riparazione di un tratto di condotta fognaria. Per consentire l’intervento è stato necessario istituire il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Curtatone e Montanara nel tratto compreso tra via Giuseppe Maria Terreni e il controviale di viale Carducci. I controlli sulla rete fognaria di via Curtatone e Montanara riprenderanno alla fine di agosto e proseguiranno nei primi giorni di settembre. Sarà cura di ASA informare tempestivamente la cittadinanza e gli organi di informazione sulle nuove date di intervento.

