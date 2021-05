Intervento di Asa sulla fognatura in via Irlanda

I tecnici di ASA saranno impegnati in un intervento di allacciamento della fognatura nera in via Irlanda dal 31 maggio al 9 giugno.

Per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere in condizioni di sicurezza, saranno istituiti:

– il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati in via Irlanda nel tratto compreso tra il civico 22 e l’intersezione con via Inghilterra, eccetto mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori, veicoli dei residenti e delle attività ivi presenti;

– il senso unico alternato con impianto semaforico in corrispondenza dell’intersezione via Inghilterra\via Irlanda, adiacente al tratto di cui sopra;

– il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Inghilterra nel tratto compreso tra il civico 120 e l’intersezione con via Irlanda e in via Irlanda a partire dall’intersezione con via Inghilterra per 20 metri in direzione di via del Crocino;

– il divieto di transito pedonale nei tratti di marciapiede di via Inghilterrra e via Irlanda interessati dai lavori.