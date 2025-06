Intervento di pulizia e decoro in via Giordano Bruno

resenti Amministrazione Comunale, Aamps e Casalp. Controllati i veicoli fermi (anche anni) e individuati i proprietari, rimossi i rifiuti ingombranti

Effettuato questa mattina un sopralluogo e un intervento congiunto di pulizia e decoro urbano in un’area condominiale Casalp in via Giordano Bruno. Presenti Amministrazione Comunale, Aamps e Casalp. C’erano il sindaco Luca Salvetti, i due assessori Giovanna Cepparello e Andrea Raspanti, Michela Pedini funzionaria dei Servizi Territoriali della Polizia Municipale, il Security Manager Giampaolo Dotto, l’Ufficio SegnalaLI, rappresentanti di Aamps e di Casalp, oltre alla alla squadra operativa di Casalp. Nel corso del sopralluogo la squadra della Cooperativa Agricola Il Carro, che lavora per Casalp, ha effettuato lavori di sfalcio e Aamps ha provveduto alla spazzamento dell’area condominiale in questione e alla rimozione di rifiuti ingombranti abbandonati nelle strade del quartiere. Sono stati controllati i veicoli fermi da tempo (anche anni) nell’area di parcheggio e sono stati individuati i proprietari dei mezzi. Sindaco e assessori, si legge in un comunicato stampa del 27 giugno, si sono confrontati con alcuni residenti che hanno presentato i disagi legati soprattutto allo scarso senso civico di molti e la presenza di un giro di spaccio, di droga e prostituzione. Il sindaco, come accaduto anni fa, ha di nuovo chiesto ai residenti la maggiore collaborazione possibile, facendo la propria parte e mantenendo il luogo pulito e in ordine. Il primo cittadino ha promesso che la prossima settimana tornerà nel caseggiato per verificare di persona la situazione.

