Intervento di riparazione sulla condotta principale che rifornisce di acqua Livorno

Durante l'intervento, programmato di notte per creare minori disagi possibili ai clienti, potranno però verificarsi abbassamenti di pressione in tutta Livorno e fenomeni di torbidità che andranno a scomparire venerdì 24 giugno

Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 giugno, i tecnici di ASA saranno impegnati in una riparazione sulla condotta principale che rifornisce di acqua Livorno. Grazie ai numerosi interventi di potenziamento realizzati in questi anni sulla rete idrica sarà garantito il servizio idrico alla città durante tutte le fasi dei lavori.

Durante l’intervento, programmato di notte per creare minori disagi possibili ai clienti, potranno però verificarsi abbassamenti di pressione in tutta Livorno e fenomeni di torbidità che andranno a scomparire venerdì 24 giugno.

Condividi: