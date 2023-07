Da oggi intervento di urgenza sulla fognatura in via dei Pensieri e via degli Oleandri

Da lunedì 17 luglio a mercoledì 19 luglio il servizio Manutenzioni Reti Fognarie sarà impegnato nel risanamento della fognatura nera in via dei Pensieri e in via degli Oleandri. Per ripristinare l’infrastruttura, fortemente deteriorata, sarà impiegata la tecnologia relining, che consente senza effettuare scavi continui, di rinnovare dall’interno le tubazioni danneggiate attraverso l’inserimento di tubolari compositi termoindurenti continui. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza saranno istituiti:

– il divieto di transito veicolare in via dei Pensieri, corsia lato terra, nel tratto compreso tra l’intersezione con via degli Oleandri e il civico 61;

– il divieto di sosta con rimozione forzata in via dei Pensieri, corsia lato terra, nel tratto compreso tra l’intersezione con via degli Oleandri e il civico 61;

– il divieto di transito veicolare in via degli Oleandri, nel tratto compreso tra via dell’Agave e via dei Pensieri, nella sola direzione da terra verso mare;

– il divieto di sosta su ambo i lati in via degli Oleandri, nel tratto compreso tra via dell’Agave e via dei Pensieri;

– il divieto di sosta in via dell’Agave, ambo i lati, dall’intersezione con via degli Oleandri per 10 metri nel senso di marcia.

Salvo imprevisti, giovedì 20 luglio sarà ripristinata la normale viabilità.

