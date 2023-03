Intervento urgente di Asa in via San Carlo, disagi per traffico e servizio idrico

Nel corso dei lavori si verificherà l’interruzione del servizio idrico nella zona compresa tra corso Mazzini e via Verdi. Potranno manifestarsi inoltre fenomeni di torbidità dell’acqua nelle zone limitrofe all’intervento

Il 29 marzo, dalle 8.30 alle 13 circa, i tecnici di Asa saranno impegnati in via San Carlo in un intervento urgente di riparazione della rete idrica. Nel corso dei lavori si verificherà l’interruzione del servizio idrico nella zona compresa tra corso Mazzini e via Verdi. Potranno manifestarsi inoltre fenomeni di torbidità dell’acqua nelle zone limitrofe all’intervento.

Per consentire lo svolgimento del cantiere sarà necessario chiudere al traffico il tratto di via San Carlo compreso tra corso Mazzini e via degli Asili. Al termine dei lavori sarà ripristinata la regolare viabilità.

