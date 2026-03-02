Intitolata all’ex sindaco Nannipieri l’area verde di via Lorenzini

La cerimonia è stata presieduta dal sindaco e ha visto la partecipazione della moglie Pieranna e della figlia Sandra assieme alla sua famiglia. Salvetti: "Una persona estremamente concreta e attenta al bene della città. Il percorso di ricostruzione storica, politica, amministrativa e sociale dei personaggi livornesi prosegue"

“Mio marito è stato un galantuomo” ha detto la moglie Pieranna, 52 anni di matrimonio, parlando del suo Alì. Alì Nannipieri, sindaco di Livorno dal 1975 al 1985, a cui il Comune ha deciso di intitolargli l’area di via Lorenzini a Colline. Stamattina la signora Vannozzi e la figlia Sandra Nannipieri, accompagnata dal marito Giampaolo e dalle figlie Amanda e Aurora, hanno presenziato alla breve cerimonia di scopertura della targa da parte del sindaco Salvetti che ha voluto ricordare come “il percorso di ricostruzione storica, politica, amministrativa e sociale dei personaggi livornesi prosegue oggi con questa tappa dedicata a Nannipieri, il primo sindaco di cui ho memoria visiva. Una persona estremamente concreta e attenta al bene della città e ai rapporti personali; di grande tenacia e caparbietà come ha dimostrato con la vicenda del giornale cittadino (allora Il Telegrafo)”.

Scomparso a Livorno il 24 novembre 2007, nel corso della sua lunga carriera istituzionale fu eletto consigliere provinciale alla Provincia di Livorno, diventando assessore nel 1956, vicepresidente nel 1970 e presidente dal 1972 al 1975. Ricoprì quindi la carica di sindaco di Livorno per due mandati e alle elezioni regionali del 1985 fu eletto consigliere regionale della Toscana e assunse l’incarico di assessore agli affari generali, al Personale e al Patrimonio. Ruolo che mantenne fino al 1988. “Bene ha fatto il sindaco a rendere omaggio ad un uomo che io non ho mai conosciuto e che mi è sempre stato descritto come specchiato e onesto. Un galantuomo, per dirla con le parole della moglie”, ha aggiunto la vice presidente della Provincia Eleonora Agostinelli. “Quello di oggi è un momento di memoria e riconoscimento pubblico per una figura centrale della storia politica livornese. Aveva una memoria di ferro” ha infine concluso Massimo Bianchi in rappresentanza della Commissione Toponomastica. Al termine della scopertura, Sandra ha ringraziato tutti pubblicamente.

Condividi:

Riproduzione riservata ©