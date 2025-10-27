Intitolata un’area verde a Dino Raugi e Giovanni Gronchi

Luca Salvetti: “Oggi ricordiamo due personalità di spicco che hanno contribuito in modo significativo alla storia della Toscana e dell'Italia"

Prosegue il viaggio nella memoria. Intitolate stamattina due aree verdi pubbliche. La prima in piazza Mazzini, su richiesta di Fondazione Livorno, dedicata a Dino “Bino” Raugi sindaco di Livorno dal 1966 al 1975. La seconda allo Scoglio della Regina a Giovanni Gronchi, terzo presidente della Repubblica Italiana dal 1955 al 1962, su richiesta presentata da Fabio Del Nista, presidente del Circolo Culturale “Il Centro”. Luca Salvetti: “Oggi ricordiamo due personalità di spicco che hanno contribuito in modo significativo alla storia della Toscana e dell’Italia”. Marco Raugi: “Mio padre era un uomo d’altri tempi: parlava poco, ma faceva molto. La famiglia è sempre stata il suo punto di riferimento, un valore che ha voluto trasmettere a noi figli e che, credo, ci abbia davvero lasciato in eredità”.

