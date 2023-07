Intrusione al primo piano della baracchina, interdetto l’accesso

Sul posto una pattuglia della polizia municipale e i tecnici del Comune

La decisione è stata presa a seguito della segnalazione alla polizia municipale di una persona intenta a scendere le scale: tavola di legno e due cartelli di "zona interdetta" per scongiurare altre intrusioni

Lunedì 17 luglio il Comune ha provveduto a interdire l’accesso alle scale che conducono al piano superiore della baracchina abbandonata davanti al Moletto Nazario Sauro. La decisione è stata presa a seguito della segnalazione fatta sabato 15 luglio alla polizia municipale di una persona intenta a scendere le scale. Giunta sul posto, sabato la pattuglia ha svolto un sopralluogo sia al piano superiore dove era stata vista scendere una persona che lungo il perimetro della baracchina non riscontrando la presenza di persone, né di segni di effrazione, decidendo in via provvisoria di chiudere l’ingresso con una catenella e del nastro. Stamattina i tecnici del Comune, con il supporto della polizia municipale, hanno sbarrato l’accesso con una tavola di legno e due cartelli di “zona interdetta” per scongiurare altre intrusioni.

