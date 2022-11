Ippodromo Caprilli, sabato 12 novembre ripartono le riunioni. Prima corsa alle 13,25

Otto riunioni pomeridiane totali ogni sabato fino al 31 dicembre (sabato 24 dicembre Premio Inverno, riunione clou). La giornata di sabato 12 sarà dedicata alla scuderia di Rosario "Saro" Pecoraro. Sistema Cavallo vi aspetta

Ripartono le riunioni al Caprilli. Otto riunioni pomeridiane totali ogni sabato fino al 31 dicembre (sabato 24 dicembre Premio Inverno, riunione clou). La prima corsa è in programma sabato 12 novembre alle 13,25 e l’ultima alle 16,20 per un totale di 6 corse. La giornata sarà dedicata alla scuderia di Rosario “Saro” Pecoraro, classe 1933, un’icona per l’ippica livornese, che sabato dovrebbe essere presente. Sistema Cavallo vi aspetta.

Condividi: