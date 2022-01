Isola d’Elba, conclusi i lavori di ripristino della frana a Campo Lo Feno

Entro gennaio l’ultimazione delle opere accessorie

Si è svolto il 28 dicembre un sopralluogo sulla Sp 25 a Campo Lo Feno, alla presenza del responsabile del servizio viabilità della Provincia, Simone Lubrano, del direttore dei lavori, Paolo Barsotti e della vice sindaca di Marciana Susanna Berti, per accertare il completamento dei lavori previsti dal progetto di ripristino della frana. La verifica ha dato esito positivo, in quanto tutte le opere progettuali sono state eseguite. Restano da portare a termine le opere accessorie relative alla rimozione dei detriti e al ripristino del manto stradale. A tal fine, il 3 gennaio è prevista la chiusura della strada per il posizionamento della gru che dovrà rimuovere i massi, opportunamente frantumati, franati sulle aree circostanti l’area della frana. Successivamente, l’impresa procederà con i lavori di sistemazione della carreggiata stradale.