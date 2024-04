Ispettori ambientali, altre 36 multe per abbandono di rifiuti

Avviato l’iter per elevare le numerose sanzioni ad utenze domestiche e non domestiche in via Mayer, Corso Mazzini, Via Buontalenti, Via Sant’Anna, Piazza Giovine Italia

Via Mayer, Corso Mazzini, Via Buontalenti, Via Sant’Anna, Piazza Giovine Italia. Sono le aree dove in questi giorni gli Ispettori Ambientali di Aamps/RetiAmbiente hanno concentrato l’attività investigativa a supporto della Polizia Municipale. A farne le “spese” 36 utenze, sia domestiche che non domestiche, ree di avere lasciato sui marciapiedi o a ridosso dei contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti sacchi contenenti rifiuti oppure per non avere differenziato i materiali prodotti nelle abitazioni o negli esercizi commerciali abilitati alla somministrazione di cibi e bevande. Già avviato l’iter per elevare le relative sanzioni ai sensi del vigente “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

