Jacopo finalista al Concorso Internazionale di Composizione Busoni

Compositore, insegnante e componente dei King’s Magician, Aliboni prenderà parte alla finalissima venerdì 19 luglio in Piazza Farinata degli Uberti a Empoli dove le composizioni saranno eseguite dalla European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni”

di Giulia Bellaveglia

Un brano per orchestra finalista al Concorso Internazionale di Composizione Busoni. È questa la bella notizia che riguarda un nostro concittadino, Jacopo Aliboni, compositore, insegnante e componente dei King’s Magician. “Annualmente prendo parte a vari concorsi – racconta – almeno quando riesco a scrivere i brani. A questo ci sono arrivato perché è uno tra i più prestigiosi d’Italia. Quando invio la domanda spesso non succede niente, altre volte invece le cose vanno bene, come in questo caso”. Ma la partecipazione non è sempre stata la sua priorità. “All’inizio ero abbastanza scettico, perché non reputo la musica una cosa con cui fare a gara, poi però mi sono reso conto che molti compositori facendosi conoscere fanno passi da gigante, partecipando a Sanremo ad esempio, seppur “dietro le quinte”. Attraverso i concorsi più prestigiosi si riesce infatti a divulgare la propria arte nel cinema ad esempio”. E quello con la musica è un percorso che parte da lontano. “Mi ci sono avvicinato da piccolissimo, e nasco unito ad alcuni gruppi in tutt’altro genere. Ad ogni modo ho sempre scritto in più ambiti. Anche oggi lavoro nel pop con vari artisti. Ho cercato di non accontentarmi mai di un unico stile”. Con lui anche Simone Tognarelli. “Insieme, con i King’s Magicians ci occupiamo di cinema d’avanguardia, utilizzando il gesto delle note e trasformandolo in movimento d’immagine. Spero possa prendere ancora più piede come professione perché mi appassiona parecchio”. E per il futuro, tutto procede già per il verso giusto. “Sono contentissimo di ciò che ho fatto fino ad ora. Mi piacerebbe continuare a crescere sempre di più in tutte le aree. Questi progetti sono già la realizzazione di ciò che mi sono immaginato fino ad oggi, sono comunque sempre aperto e curioso nel voler realizzare nuove idee”. Le tre composizioni finaliste saranno eseguite venerdì 19 luglio dalla European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” in Piazza Farinata degli Uberti a Empoli. Nel corso della serata verranno assegnati i premi al primo, secondo e terzo classificato e il premio del pubblico. Buona fortuna Jacopo!

