Jacopo saluta Colline: “Rimarrà nel mio cuore. Ora nuove sfide”

“Continuerò a essere legatissimo al quartiere. Un quartiere in cui sono nato e cresciuto lavorativamente parlando e che mi ha visto diventare babbo”. A parlare è Jacopo Citi, 33 anni, che ringraziamo per la disponibilità, macellaio e imprenditore, e questo dopo circa 13 anni è il suo saluto a Colline, anche a nome della famiglia, dove aprì in via Lorenzini la sua prima macelleria all’età di 20 anni per poi nel 2019 insieme al fratello Diego, 26 anni, aprire la ristomacelleria Antica Tradizione in via di Salviano. Il 25 gennaio è stata l’ultima serata per la ristomacelleria. “Sono stati anni intensi, ricchi di soddisfazioni, incontri e momenti che non dimenticheremo mai – scrivono su Fb Jacopo e Diego – Abbiamo deciso di passare il testimone a un nuovo team di giovani appassionati. Auguriamo loro il meglio”. Poi riprende Jacopo: “Conserviamo tanti bellissimi ricordi con i clienti e i negozi del vicinato. Nel tempo è nato anche un rapporto di amicizia, penso per esempio a Nicola della pizzeria Da Leone. Poi è arrivato un treno da prendere al volo, come si dice, e così ho pensato che era arrivato il momento di cambiare. E’ stata una scelta sofferta. Non nascondo che ho persino pianto. Però diciamo che quella che ho voluto prendere, al tempo stesso, è stata anche una scelta ambiziosa. E voglio pensare sia stato merito di nonna Maria se si sono aperte le opportunità che ho deciso di cogliere, dandomi il coraggio di intraprenderle”. Opportunità che hanno portato Jacopo a vendere la ristomacelleria di via di Salviano (che riaprirà con una nuova gestione) e a sbarcare in piazza Cavallotti. “Abbiamo rilevato la norcineria Battaglia con il nome di Macelleria Norcineria Antica Tradizione e accanto riapriremo la Barrocciaia. Continueremo a dedicarci alle nostre passioni. Grazie a tutti”.

