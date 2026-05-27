Karima: “Babbo, ora sei per sempre nella tua Livorno”

Ringraziamo Karima per la disponibilità

La cantante livornese ha dedicato una pietra al padre Ali Ammar Mouhoub nel suggestivo Mare dei Ricordi, luogo simbolo di memoria e amore. Un gesto intimo, condiviso con i suoi follower attraverso parole per il proprio caro che sembrano una lettera d’amore

C’è un punto della costa livornese dove il mare non è soltanto mare. È memoria. È il luogo dove i ricordi vengono affidati alle onde e restano lì, tra il sale e il tramonto, a parlare con chi rimane. È il Mare dei Ricordi di Antignano, nato dall’idea di Mario Bartoli: una distesa di pietre dipinte e dedicate alle persone amate che non ci sono più. Ed è proprio lì che ieri 26 maggio la cantante livornese Karima ha scelto di lasciare il ricordo del padre, Ali Ammar Mouhoub. Un gesto intimo condiviso con i suoi follower attraverso parole che sembrano una lettera d’amore. “C’è un posto speciale a Livorno… Il mare dei ricordi… Un mare che accoglie tutte le anime che lasciano questa terra e che hanno il proprio cuore in questa città che abbraccia tramonti incredibili”, ha scritto la cantante nel suo post. Ali Ammar Mouhoub arrivò a Livorno da Algeri nel 1978. Una città scoperta da straniero e diventata casa. Karima lo racconta con una frase: “Quando la gente mi chiedeva: ma il tuo babbo parla italiano?! Io rispondevo sempre: mio babbo non parla italiano, parla livornese”. Nel suo messaggio, Karima parla direttamente al padre. Lo fa con la dolcezza di una figlia. “Tu che questo mare lo hai navigato, ci hai lavorato, lo hai conosciuto ed amato. Tu che ti sei sempre sentito anche un po’ livornese meritavi un posto qui. Nella “anche tua” Livorno”. Nato nel 2020, oggi raccoglie centinaia di pietre dedicate a persone amate, amici, genitori, figli. Un luogo dell’anima diventato simbolo cittadino e ormai conosciuto anche fuori dall’Italia. E da ieri, tra quei sassi colorati c’è anche quello dedicato ad Ali. “Grazie di cuore Mario per questo sasso stupendo”.

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