Karima e Riccardo sposi, il “sì” in Comune. “Livorno è nel nostro cuore”

Le tre foto che pubblichiamo sono state autorizzate alla pubblicazione da Karima e Riccardo che ringraziamo per la disponibilità

Fidanzati da 10 anni, cantante 38enne lei e ingegnere aerospaziale 51enne lui, la coppia il 13 settembre si è sposata nel corso di un rito civile in Comune celebrato dal sindaco Salvetti. "Viviamo a Torino da quasi 7 anni ma da livornesi Livorno è sempre nel nostro cuore". Accompagnata dalla figlia Frida che le ha tenuto il vestito, da casa della mamma Karima ha percorso a piedi la strada fino alla Scalinata del Comune dove ad attenderla c'era l'amico pianista Piero Frassi

“Anche se viviamo da quasi 7 anni a Torino, Livorno è nel nostro cuore”. Il cuore è quello dei livornesi Karima e Riccardo, che ringraziamo per la disponibilità, che nel pomeriggio del 13 settembre si sono sposati nel corso di un rito civile celebrato dal sindaco Luca Salvetti: “E’ stata una cerimonia romantica e commovente, temevo venissero un po’ meno questi aspetti spostandomi in Comune e invece mi sono ricreduta. Ringrazio tutti gli amici e con l’occasione Luca per essersi soffermato sulla coppia”.

Fidanzati da 10 anni, cantante 38 enne lei e ingegnere aerospaziale 51enne lui, la coppia ha deciso di convolare a nozze dopo una fuga d’amore in Spagna il 25 luglio. “Ho ricevuto la proposta da Riccardo nel dicembre 2020 – spiega Karima – però l’idea di doverci sposare nei mesi seguenti con le mascherine non c’è piaciuta. Il 10 ottobre 2021 poi è venuto a mancare babbo in un incidente stradale e lì si è fermato tutto. Mi è venuto a mancare il senso del matrimonio, avevo accantonato l’idea. Arriviamo al viaggio dello scorso luglio in cui Riccardo ed io abbiamo capito che poteva essere arrivato il momento giusto. Volete ridere? Le mie amiche mi hanno chiesto se avessi un concerto dopo il matrimonio. Lo sanno che faccio mille cose insieme (detto per inciso, Karima un concerto ce l’ha davvero in programma stasera a Calcinaia con il progetto Bacharach forever, ndr)”. Tutt’altro che casuale la scelta del giorno. Tredici come il 2013, l’anno di fidanzamento; tredici come il 13 febbraio, giorno del fidanzamento; tredici come il 13 gennaio, giorno della nascita della figlia Frida (9 anni e mezzo); tredici come gli anni di differenza tra Karima e Riccardo. “E quindi in quale giorno mi sarei dovuta sposare?”. E così dalla vicina casa della mamma accompagnata dalla figlia che le ha tenuto il vestito, Karima ha percorso a piedi la strada fino alla Scalinata del Comune dove ad attenderla c’era il suo pianista e grande amico Piero Frassi (“E’ più di un fratello per me”) con il quale nel 2024 festeggerà 20 anni di carriera insieme e con il quale ha raggiunto la Sala delle Cerimonie dove ad attenderla c’erano, oltre a Riccardo, i familiari gli amici e i suoi due testimoni di nozze: il fratello e la sorella.

