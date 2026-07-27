Kayser, Zolesi nel consiglio direttivo delle aziende italiane per Aerospazio, Difesa e Sicurezza

In foto da sinistra: Gianmarco Lanza, Presidente e AD di FAE Technology e David Stefano Zolesi, Amministratore Delegato di Kayser Space

Zolesi, AD di Kayser Space: "Importante opportunità per contribuire al futuro dell'industria italiana dell'aerospazio, difesa e sicurezza, in un contesto di profonda trasformazione e di centralità del settore"

FAE Technology S.p.A. – Società Benefit (“FAE Technology” o la “Società”), gruppo industriale high-tech attivo nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di sistemi avanzati basati sull’elettronica, destinati a mercati ad elevata affidabilità in ambito terrestre e spaziale (il “Gruppo”), comunica che David Stefano Zolesi, Amministratore Delegato di Kayser Space, è stato eletto nel Consiglio Direttivo di AIAD – Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza – nel corso dell’ultima Assemblea ordinaria dei soci svoltasi a Roma.

Aderente a Confindustria, AIAD rappresenta l’organismo di riferimento per l’industria italiana dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza, promuovendone gli interessi presso le istituzioni nazionali e internazionali, e sostenendo lo sviluppo della competitività, dell’innovazione tecnologica e della filiera industriale del comparto.

L’elezione di David Stefano Zolesi costituisce un significativo riconoscimento del percorso di crescita intrapreso nel comparto spaziale. Grazie all’integrazione tra il know-how altamente specializzato di Kayser Space e le competenze dell’intero Gruppo, FAE Technology ha rafforzato il proprio posizionamento, sviluppando tecnologie e soluzioni dedicate a un ambito sempre più strategico per il sistema industriale nazionale. La presenza nel Consiglio Direttivo di AIAD conferma il ruolo crescente del Gruppo nell’ecosistema italiano dell’aerospazio e la volontà di contribuire attivamente al suo sviluppo, favorendo il dialogo tra industria, istituzioni e mondo della ricerca.

Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, ha dichiarato: «L’elezione di David nel Consiglio Direttivo di AIAD rappresenta un riconoscimento delle competenze e della credibilità che ha saputo costruire nel corso degli anni e si inserisce perfettamente in una fase in cui le attività del nostro Gruppo sono sempre più correlate agli interessi strategici del Paese. Siamo orgogliosi di poter contribuire, anche attraverso questa presenza, allo sviluppo dell’ecosistema nazionale dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza, e sono certo che David saprà offrire un contributo di grande valore ai lavori del Consiglio».

David Stefano Zolesi, Amministratore Delegato di Kayser Space, ha commentato: «Questa elezione rappresenta per me e per la Società un’importante opportunità per contribuire, insieme agli altri protagonisti del comparto, alla costruzione del futuro dell’industria italiana dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza. Viviamo una fase di profonda trasformazione, nella quale lo Spazio assume un ruolo sempre più centrale: non è più soltanto una frontiera tecnologica, ma un vero e proprio elemento abilitante per la sicurezza, la competitività industriale, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile dei Paesi. In questo scenario in rapida evoluzione, è fondamentale unire competenze, visione e capacità industriale per cogliere le nuove opportunità e rafforzare il posizionamento dell’Italia sui mercati internazionali».

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