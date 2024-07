KFC apre a Livorno in piazza Grande il 24 luglio

Il rendering della sala di KFC in piazza Grande

E' il 2° in Toscana, il 94° in Italia: 30 nuovi posti di lavoro in città. Il comunicato dell'azienda

Il 24 luglio KFC apre a Livorno, in piazza Grande, il suo 94° ristorante in Italia, nel cuore del centro storico e a pochi passi dal porto e dal mare, per essere ancora più vicino ai toscani e ai turisti italiani e stranieri nel pieno della stagione estiva. Per il brand, già presente alle porte di Firenze nel centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, si tratta di un passo importante verso l’espansione in Toscana, ma non solo. “Per aprire il nostro secondo locale in Toscana abbiamo scelto una posizione strategica, in una delle città costiere più frequentate e punto di approdo per le navi che collegano la Toscana alle Isole – commenta Corrado Cagnola, Amministratore Delegato di KFC in Italia. – Il nuovo locale di Livorno sarà gestito dal Corporate Franchisee italiano entrato nel sistema lo scorso anno, che nelle ultime settimane sta realizzando molte aperture ravvicinate in tutto il Paese contribuendo in maniera significativa alla crescita del brand. Manca ormai pochissimo al raggiungimento del traguardo delle 100 insegne nel Paese, che ci siamo posti insieme ai nostri franchisee per festeggiare i 10 anni di presenza sul territorio nazionale”. Il ristorante di Livorno creare 30 nuovi posti di lavoro sul territorio. E’ aperto dalle 11 a mezzanotte da domenica a giovedì e dalle 11 alle 2 il venerdì e il sabato, è dotato di una sala da 500 metri quadri e dispone di 100 posti a sedere all’interno più 60 nel dehors.

Condividi:

Riproduzione riservata ©