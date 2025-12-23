Kidzopoly chiude: “Grazie genitori per i vostri messaggi”

Ringraziamo Joe Tarantola per la disponibilità

Nel giro di poche ore dalla pubblicazione del post con cui annunciava la chiusura di Kidzopoly, il titolare Joe Tarantola ha ricevuto centinaia di messaggi da parte di genitori livornesi, e provenienti da tutta Italia, desiderosi di raccontargli cosa rappresentava il salone per i figli. “Per tanti bambini e bambine il taglio dei capelli non era più un momento di stress ma un’esperienza felice – spiega l’imprenditore, che ringraziamo per la disponibilità – Per me queste parole sono state un ritorno emotivo fortissimo. Purtroppo l’attività alle Fonti del Corallo non era più sostenibile”. Per questo era stata tentata una strada alternativa in una nuova location nel quartiere Venezia. Un progetto che però non è riuscito a concretizzarsi. “Mi resta la consapevolezza – conclude – di aver costruito qualcosa che aveva valore e che, oggi, viene restituito con forza proprio dalle parole delle famiglie che lo hanno vissuto. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti quanti per l’affetto e il mio team formato da Clizia, Giacomo e Giada“.

