La 1ª D Magistrale a cena 51 anni dopo

Nella foto Cinzia Vanni, Cristina Ricordati, Daniela Capecchi, Giulia Poli, Isabella Marchini, Patrizia Salutij, Perla Cappelli, Stefania Vincenzi e Umiliana Bianucci

Dopo più di mezzo secolo le ex alunne del Niccolini Palli si ritrovano a cena grazie ad una ricerca sui social: "Parecchie risate sui ricordi e le marachelle passate, scaldate dal calore dell'amicizia mai sopita"

Riceviamo e pubblichiamo il testo inviatoci: “Il tempo vola, si sa. E può capitare che un giorno ci si accorga che proprio mezzo secolo prima un gruppo di ragazze iniziasse il suo percorso di scuola superiore. Si tratta della Prima D dell’allora Istituto Magistrale Angelica Palli, in via Maggi. Presto fatto, a qualcuno viene in mente di lanciare la “call”: è Perla Cappelli, che con pazienza certosina attinge da un profilo Facebook di alcuni anni fa i nomi delle ex-alunne ancora rintracciabili. Crea un gruppo su WhatsApp e alla fine si ritrovano Cinzia Vanni, Cristina Ricordati, Daniela Capecchi, Giulia Poli, Isabella Marchini, Patrizia Salutij, Perla Cappelli, Stefania Vincenzi e Umiliana Bianucci. Aperitivo, poi tagliere, dessert e parecchie risate sui ricordi e le marachelle passate. Insomma ci si scalda al calore dell’amicizia mai sopita. Nella vecchia foto del ’72 molte le alunne che si sono trasferite. Poi, come tradizione, c’è l’immagine del dopopranzo, con le lla Prima “ragazze” deD intervenute per l’occasione. Nella foto recente non sono presenti per impegni improvvisi Antonietta Cioffari, Barbara Pellini, Donatella Lari e Veronica Bassini. Alla prossima ci saranno, magari un po’ prima che passino altri 50 anni!

