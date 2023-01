La Befana si tuffa… al Gabbiano

Tradizionale tuffo di Befana per gli appassionati del mare d’inverno. Circa una trentina di amanti del salmastro fuori stagione si sono dati appuntamento al Gabbiano, alla Rotonda d’Ardenza, per festeggiare con un bagno in mare questo giorno di Epifania.

Foto di rito, poi nuotata veloce, doccia, accappatoio e cioccolata calda con panettone. Ecco servito il rito del bagno di Befana per gli Amici del Gabbiano. Non poteva mancare la vecchia signora con la scopa che ha donato caramelle e salutato i più piccoli che erano accorsi per vederla. La Befana è arrivata a bordo della moto d’acqua della FISA, federazione Italiana salvamento acquatico, la federazione che addestra i soccorritori acquatici e dà il proprio supporto a vari eventi che si svolgono in Toscana e non solo

