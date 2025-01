La Bellezza dell’educare, sabato 11 gennaio giornata di formazione all’Istituto Immacolata

In occasione del centenario dell’Istituto Immacolata, sabato 11 gennaio alle ore 10,00 è in programma la giornata di formazione dal titolo La Bellezza dell’educare. L’incontro, aperto a tutti i genitori, nonni, catechisti e educatori, si svolgerà nell’aula magna dell’istituto in via Serafino de’ Tivoli, 3 a Livorno e avrà come tema quello dell’educazione con un focus sulla dimensione umana e spirituale dell’atto educativo e sullo stretto legame tra educatori per trasmettere alcuni valori fondamentali alle nuove generazioni. Il relatore sarà il professor Ezio Aceti, psicologo dell’infanzia.

