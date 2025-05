La Biennale a Uno Mattina su Rai Uno con Libera Capezzone

Immagini tratte dalla puntata di Uno Mattina del 15 maggio

“Essere chiamata a parlare di Livorno è sempre una grande gioia. Per di più su una tv nazionale come Rai Uno è stato un motivo di orgoglio e soddisfazione”. A dirlo la guida turistica Libera Capezzone che stamattina era in diretta nello studio di Uno Mattina per far conoscere la Biennale del Mare e dell’Acqua – Blu Livorno (guarda qui il servizio, dal minuto 43). Libera ha sottolineato che Livorno “città mediterranea della Toscana per sua storia e formazione si presta benissimo ad ospitare una manifestazione come la Biennale” e ha ricordato che “fino a sabato 17 maggio sono in programma 200 eventi gratuiti, tra attività (anche inclusive) e dibattiti, sul tema del mare in tutte le sue declinazioni: ambiente e sostenibilità ambientale, economia, innovazione e tecnologie del mare. In collegamento dalla Terrazza Mascagni l’ammiraglio Giovanni Canu i quale, nel far presente che quest’anno ricorre il 160° anniversario dalla nascita della Guardia Costiera, ha ringraziato il sindaco Salvetti “per l’opportunità che la Biennale dà di avvicinare i cittadini alla realtà del mare. Come guardia costiera la sicurezza in mare è al primo posto e aumentare la conoscenza del mare vuol dire aumentare la sicurezza”.

