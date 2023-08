La Camera di commercio assume 1 funzionario

Concorso pubblico alla Camera di commercio per l’assunzione di un funzionario esperto di comunicazione e media. Domande di partecipazione online dal 30 agosto al 28 settembre 2023

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno ha indetto una selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di personale dell’Area dei Funzionari, profilo professionale “Funzionario processi organizzativi di supporto – Esperto Comunicazione e Media”, di cui al vigente CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, da assegnare alla sede di Livorno e/o alla sede di Grosseto. Le domande di ammissione al concorso potranno essere presentate dal 30 agosto fino al 28 settembre 2023 esclusivamente in modalità online, accedendo con SPID (Sistema Unico di Identità Digitale) ad apposita piattaforma telematica: https://cciaamaremmatirreno.selezionieconcorsi.it/ e compilando lo specifico modulo.

Sul sito web della Camera di Commercio, in home page, il link al bando completo.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Gestione risorse umane: [email protected], 0586 231220, 0586 231256.

