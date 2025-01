La Canaviglia a Dario Ballantini

Artista poliedrico, Dario Ballantini si è distinto come attore, comico, trasformista e pittore, portando il nome di Livorno su palcoscenici nazionali e internazionali

Il sindaco Luca Salvetti e la Giunta Comunale hanno deciso di conferire la Canaviglia, l’onorificenza della Città di Livorno, a Dario Ballantini, personalità di spicco del panorama culturale italiano e cittadino livornese di nascita. Artista poliedrico, Dario Ballantini si è distinto come attore, comico, trasformista e pittore, portando il nome di Livorno su palcoscenici nazionali e internazionali. La sua capacità di coniugare comicità, arte visiva e un profondo legame con la propria città lo rende un ambasciatore straordinario della cultura livornese. Nel corso della sua carriera, Dario Ballantini ha mantenuto un legame con Livorno, citandola spesso nelle sue opere e collaborazioni. Il suo contributo alla valorizzazione della cultura e dell’arte si manifesta non solo attraverso il teatro e la televisione, ma anche con le sue opere pittoriche, partecipando a mostre pubbliche e private. Questo impegno rappresenta un importante esempio per la promozione dell’identità labronica, incoraggiando le giovani generazioni a seguire il suo esempio. La Canaviglia è l’onorificenza della Città di Livorno che viene assegnata quale riconoscimento dell’attività di coloro che con opere concrete nel campo civico, del sociale, della cultura, delle scienze, del lavoro, della scuola, dello sport, abbiano contribuito a dare impulso e vitalità alla città, attraverso la loro personale virtù e dedizione. Dario Ballantini riceverà la Canaviglia mercoledì 19 marzo in occasione dell’anniversario dell’elevazione di Livorno al rango di città (19 marzo 1606), celebrando la sua straordinaria carriera e il suo contributo nel dare lustro alla comunità livornese.

Condividi:

Riproduzione riservata ©