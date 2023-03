La catena Starbucks sbarca a Porta a Mare e assume

Nella foto il cantiere dove sorgerà il nuovo centro commerciale e abitativo di Porta a Mare

Pubblicati online dall'azienda Percassi alcuni annunci di ricerca personale per la nascente caffetteria Starbucks che vedrà la luce all'interno del centro di Porta a Mare ancora in via di realizzazione

Starbucks Italia prosegue il suo piano di espansione e una delle sue prossime tappe sarà proprio la nostra città. A dare la notizia è l’azienda Percassi tramite un annuncio di lavoro (clicca qui per consultarlo) pubblicato di recente online. All’interno dello stesso si può leggere che la famosa caffetteria made in Usa sbarcherà nel nuovissimo e in corso di realizzazione “centro di Porta a Mare”.

“Per questo sfidante progetto – si legge nella ricerca di personale dell’azienda – cerchiamo persone curiose, ambiziose, che amino guidare un team verso il raggiungimento degli obiettivi condividendo i valori e la mission di Starbucks. Starbucks è un luogo di ritrovo, una parte della nostra routine quotidiana. Ci assicuriamo che tutto ciò che facciamo – spiegano dalla Percassi – sia fatto con passione e ci impegniamo con i nostri clienti per offrire la migliore qualità di caffè al mondo”.

Ancora non è dato conoscere con precisione i tempi di realizzazione e apertura. Quello che è certo che al momento si cercano dei profili lavorativi per cui fare domanda di lavoro: assistant store manager, store manager e barista.

