“La Cena sulla Terrazza è stata un successo. Grazie a tutti”

Un successo clamoroso per la Cena sulla Terrazza organizzata da Confcommercio Livorno, che ha visto la partecipazione di 500 persone e di numerose autorità intervenute: Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Luca Salvetti e Rocco Garufo, rispettivamente sindaco e assessore di Livorno; l’onorevole Chiara Tenerini, deputata; Riccardo Breda e Pierluigi Giuntoli, rispettivamente presidente e segretario generale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno; Franco Marinoni, direttore generale di Confcommercio Toscana. Hanno fatto gli onori di casa la presidente Francesca Marcucci, il direttore Federico Pieragnoli e il vicepresidente Fabio Busdraghi. Al tavolo del presidente provinciale Confsport Confcommercio, il celebre cantante Bobo Rondelli. Dalla dirigenza Confcommercio un sentito ringraziamento va a Comune, LEM, Regione Toscana e Camera di Commercio Maremma e Tirreno, che insieme al programma Vetrina Toscana della Regione e a Fipe nazionale, hanno compartecipato alla Cena. “Grazie anche ai partner”, ha dichiarato la presidente Marcucci, “con cui auspichiamo di mantenere gli ottimi rapporti per il prossimo anno o per altre iniziative: Generali (agenzia via Cairoli Livorno), Loveco, Fast Card Banca Sella, George Menaboni Srl, e agli sponsor e fornitori di eccellenze del territorio, tra cui il Consorzio di tutela Pane Toscano DOP e il Panificio Domenici che hanno fornito il pane, l’Associazione Olio d’Autore che ha accolto gli ospiti con la degustazione degli oli della Val di Cornia, i vini Terradonnà serviti dai sommelier della Fisar Livorno, il caffè di The Coffy Way e l’amaro Tamaro. Protagonista indiscussa della serata l’Associazione Cuochi Livornesi, che ha proposto piatti ispirati alla tradizione come da disciplinare Vetrina Toscana. Fondazione Caritas ha collaborato mettendo a disposizione i propri locali per le preparazioni. Un ringraziamento anche a Caronna Tour per il servizio navetta che ha permesso a molti partecipanti di accedere alla cena, in un momento dell’estate in cui è difficile trovare parcheggio vicino alla Terrazza, e a Fabio Melani per le piante. Gli ospiti, molti provenienti da fuori città, hanno potuto godersi il Palio Marinaro e un tramonto favoloso, in una delle serate più belle dell’estate. Durante la serata si è svolta anche l’estrazione di premi messi a disposizione da aziende e partner del territorio, che ha coinvolto e divertito i partecipanti, contribuendo al clima di festa e convivialità che ha caratterizzato l’evento. Un bracciale in argento inciso a mano realizzato dalla gioielleria Martini, con una decorazione ispirata proprio alla Terrazza Mascagni, una cena per due a base di cacciucco offerta dal ristorante La Barcarola e un corso di cucina livornese per due persone alla LTA Cooking School, e infine una notte per due all’Hotel Granduca. “Questa serata” ha dichiarato il direttore generale Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli, “ci rende orgogliosi per l’entusiasmo con cui le persone partecipano e si ritrovano, dando vita a un evento che sta diventando una tradizione e che contribuisce a far conoscere Livorno e la sua bellezza”.

