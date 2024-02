La Coltelleria Parigi compie 100 anni

Il primo negozio

La storia della Coltelleria Parigi ha origine a Scarperia, il paese dei “ferri taglienti”, nel Mugello, ove Alfonso Parigi nasce nel 1882

Come sintetizzare 100 anni di impegno, competenza, passione? La storia della Coltelleria Parigi ha origine a Scarperia, il paese dei “ferri taglienti”, nel Mugello, ove Alfonso Parigi nasce nel 1882. Le vicissitudini personali si intrecciano con la storia italiana e con gli orrori delle guerre. Durante il primo conflitto mondiale Alfonso si stabilisce a Livorno, dove era stato impiegato nella battitura dei metalli nel Cantiere Navale. Nel mese di Marzo del 1924 apre il primo negozio in piazza Cavallotti, accanto al forno della famiglia Mascagni. Il figlio adolescente Umberto va a lavorare nella bottega del padre. Durante la II guerra mondiale, quando il centro di Livorno sarà dichiarato “zona nera”(con fucilazione a vista per i trasgressori), Umberto sfolla con la famiglia ad Antignano, dove, nel ‘45, si sposa con Bice. Alla fine della guerra, padre e figlio riprendono l’attività in Corso Amedeo.

Nel 1950 nasce il figlio Giuseppe (detto Pino). Nel 1953 Alfonso e Umberto comprano l’attuale negozio in via delle Bandiere 44, dove affilano, oltre che per l’utenza domestica, per la mensa dell’Ospedale, per le sale operatorie (fino all’avvento del monouso), per il Comune, per l’Accademia Navale, per le sarte e per i numerosissimi macellai e norcini sparsi per la città (prima che la grande distribuzione ne decretasse la chiusura). Nel laboratorio le mole erano sempre in funzione e le mani di Umberto e Alfonso prima, di Pino poi, erano sempre ruvide e piene di microtagli e l’aria che respiravano era satura di polveri di metallo. Nel 1989 Umberto muore di tumore e Pino manda avanti l’attività, partecipando anche al Villaggio Tuttovela che si svolgeva nel Porto Mediceo.

Il cambiamento della società (catering, usa e getta, chiusura di macellerie e diffusione massiccia di supermercati) inducono alla chiusura del laboratorio di affilatura e ad orientare, sempre più, il negozio su articoli specialistici di qualità. Nel 2011 La figlia di Pino, Elisa, si dedica al negozio di famiglia che, nel 2020, subisce un arresto forzato con la pandemia di Covid 19 che, dapprima costringe alla chiusura per il lockdown e poi per la malattia contratta da tutta la famiglia, mentre Pino incontrerà anche il tumore e morirà nel reparto Covid a Gennaio 2021. Il negozio è nuovamente chiuso, finché Elisa e la madre Gioia, uniscono le forze per far proseguire l’attività fino all’obbiettivo dei 100 anni, anche in nome di Alfonso, Umberto e Pino che hanno fatto la storia della Coltelleria Parigi. Il 23 Marzo 2024 alle ore 18:00 la Coltelleria Parigi sarà lieta di festeggiare i suoi 100 anni di attività con i clienti. Dal 19 al 31 Marzo saranno inoltre esposti in Coltelleria oggetti e documenti d’epoca relativi all’attività.

Condividi:

Riproduzione riservata ©