Entrano in polizia municipale 20 nuovi agenti

La comandante Maritan all'inaugurazione del nuovo punto di ascolto della polizia municipale a Montenero alto: "Benvenuti nella squadra". Il sindaco Salvetti: "Completata la pianta organica del Corpo: 213 agenti totali". Attivo il mercoledì (16.00 - 18.00) e la domenica (10.00 -12.00), il servizio permetterà alla cittadinanza di indicare eventuali criticità e problematiche del quartiere

Alessio, Andrea, Marco, Giuseppe, Espedito, Vincenzo, Damiano, Mirko, Giacomo, Antonino, Cristina, Leonardo, Federico, Mario, Valentina, Francesco Giulio, Simone, Claudio, Monica e Veronica. Sono i nomi dei 20 neo assunti a tempo indeterminato, 19 agenti e 1 ufficiale, nel corpo della polizia municipale di Livorno in seguito al concorso del 2021. “Benvenuti nella nostra squadra” ha detto la comandante Annalisa Maritan che stamattina li ha voluti alla inaugurazione del nuovo punto di ascolto della polizia municipale (di cui parliamo qui sotto) in viale Giovanni XXIII, accanto a piazza del Santuario, per presentarli alla città. Di fatto, per molti di loro è stata la prima uscita ufficiale in divisa. Di sicuro lo è stata per Mario, 22 anni, di Caserta, in ordine di firma l’ultimo assunto di questo gruppo avendo firmato il contratto stamattina, tanto da non avere ancora la divisa. “Oggi mi prenderanno le misure, spero arrivi in poco tempo”, scherza. Già agente di polizia locale a Como e Grosseto, Mario ha scelto Livorno perché “la Toscana è una regione che mi piace e poi perché penso che Livorno, città capoluogo, sia un buon punto di partenza per crescere e, chissà, fare carriera”. Per Valentina, una delle neo assunte, è stato un cambio di vita: “Lavoravo come impiegata, avevo bisogno di un lavoro sempre a contatto con le persone ma più dinamico. La strada? Non mi spaventa, penso di essere pronta, e poi veniamo formati proprio per questo dal punto di vista teorico e pratico. Ovvero per affrontare le dinamiche della città”. Presente alla inaugurazione del punto di ascolto anche il sindaco Salvetti: “Con questi nuovi ingressi, più i 5 entro fine aprile, completiamo la pianta organica della polizia municipale per un totale di 213 agenti. Una figura, quella dell’agente di polizia municipale, molto “reclamata” dai cittadini”.

Il nuovo punto di ascolto viale Giovanni XIII a Montenero alto

La polizia municipale ha inaugurato il 17 aprile il nuovo “punto di ascolto” in viale Giovanni XXIII accanto a piazza del Santuario. Attivo il mercoledì (16.00 – 18.00) e la domenica (10.00 -12.00), il servizio prevede la presenza in un chiosco di una pattuglia della Polizia Municipale a disposizione della cittadinanza per fornire informazioni e recepire le criticità e le problematiche del quartiere. La comandante Annalisa Maritan: “La pattuglia della Polizia Municipale sarà il tramite tra l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza, offrendo le informazioni richieste e inviando le segnalazioni di volta in volta ricevute agli uffici comunali competenti per cercare di risolvere le criticità evidenziate. Un modo per essere sempre più prossimi ai nostri cittadini. Il presidio servirà inoltre ad accrescere il senso di sicurezza dei cittadini e sarà garantito anche in occasione di festività o eventi”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©