La Costa degli Etruschi sempre più attiva sui social

L’Ambito invita gli operatori turistici a seguire i canali ufficiali e a contribuire con propri contenuti così da promuovere eventi e offerte turistiche

Eventi, enogastronomia, sport e benessere su un territorio che in tutte le stagioni è una meraviglia da scoprire. Proprio con il desiderio di promuovere l’eccellenza della Costa degli Etruschi e le tante opportunità di relax e divertimento che vengono proposte ai turisti, l’Ambito è sempre più attivo sui propri canali social.

Con questo obiettivo, l’Ambito turistico Costa degli Etruschi, che riunisce 15 Comuni (Santa Luce, Rosignano Marittimo, Castellina Marittima, Riparbella, Cecina, Montescudaio, Guardistallo, Casale Marittimo, Bibbona, Castagneto Carducci, Sassetta, San Vincenzo, Suvereto, Campiglia Marittima, Piombino) invita gli operatori turistici a restare aggiornati ed a contribuire con propri contenuti sui canali ufficiali (sito: https://www.costadeglietruschi.eu/; Facebook: Costa degli Etruschi Toscana; Instagram: costadeglietruschituscany).

L’Ambito coglie, infine, l’occasione per chiarire che altri siti web, profili FB o Instagram che in qualche modo riportano diciture legate alla Costa degli Etruschi non sono i canali istituzionali che fanno capo all’Ambito stesso.

