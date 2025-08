La Croce Rossa: “Falsi volontari Cri in centro chiedono donazioni porta a porta”

Giacomo Artaldi, presidente della Cri Livorno: "Abbiamo segnalato l'accaduto alla polizia. Operiamo esclusivamente in uniforme di servizio e ogni iniziativa ufficiale viene sempre comunicata attraverso i canali istituzionali e avviene in contesti tracciabili e trasparenti. La fiducia della popolazione è per noi fondamentale e va tutelata con fermezza"

Il Comitato di Livorno della Croce Rossa Italiana informa la cittadinanza, si legge in un comunicato stampa, che sono pervenute numerose segnalazioni relative alla presenza, nelle vie del centro cittadino, di persone che si spacciano per volontari Cri. Esibiscono un tesserino riportante il logo della Croce Rossa e chiedono denaro per una presunta raccolta fondi in favore di persone sorde. “Si tratta di una truffa. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Livorno non ha in corso alcuna raccolta fondi porta a porta e non autorizza in alcun modo attività simili. Ogni iniziativa ufficiale viene sempre comunicata attraverso i canali istituzionali e avviene in contesti tracciabili e trasparenti. Si ricorda inoltre che i Volontari della Croce Rossa Italiana sono sempre facilmente riconoscibili, in quanto operano esclusivamente in uniforme di servizio e si muovono con mezzi ufficiali dell’Associazione. Per nessuna ragione i volontari CRI svolgono attività in abiti civili o senza chiari riferimenti all’organizzazione. Invitiamo la cittadinanza a non aderire a queste richieste, a non fornire denaro o dati personali e a segnalare immediatamente i fatti alle Forze dell’Ordine. Il Comitato ha già provveduto a segnalare la vicenda alla Polizia, alla quale è affidato il compito di individuare i responsabili e fermare questo grave tentativo di raggiro. La fiducia della popolazione è per noi fondamentale e va tutelata con fermezza. Per qualsiasi dubbio o segnalazione, è possibile contattare direttamente la sede del Comitato CRI di Livorno ai consueti recapiti”.

