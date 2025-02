La direttrice artistica Elaide presenta il festival letterario Démadé

La scrittrice e studentessa di prima superiore del Liceo Cecioni: "Sono sempre stata innamorata della lettura e insieme a mamma abbiamo spesso girato l’Italia alla ricerca di festival simili a questo. Ringrazio le insegnanti che mi hanno fatto appassionare alla lettura"

“Sono sempre stata innamorata della lettura e insieme a mamma abbiamo spesso girato l’Italia alla ricerca di festival simili a questo. Inoltre sono stata sempre molto fortunata nei miei percorsi scolastici, dal nido alle elementari, incontrando insegnanti che mi hanno letto molti libri quando ancora non sapevo farlo e che mi hanno quindi avviato verso questo percorso. Ecco perché ho pensato di idearne uno e di portarlo nella mia città, sia per fare un’esperienza, che per avvicinare più ragazzi a questa passione”. Con queste parole Elaide Garufi, scrittrice e studentessa di prima superiore del Liceo Cecioni che proprio oggi festeggia il suo quindicesimo compleanno, ha presentato in conferenza stampa alla presenza della vice sindaca Camici e della assessora Rafanelli il festival letterario gratuito Démadé. “Credo fermamente – commenta l’assessora Rafanelli – che i ragazzi siano protagonisti del presente, del futuro e che il nostro compito sia quello di sostenerli. Penso che ciò che Elaide ha creato sia un bellissimo esempio per i ragazzi, ma soprattutto per noi adulti, che abbiamo spesso bisogno di ritrovarci e farlo grazie alla lettura è un bellissimo modo di riscoprire una grande passione”. Il festival – organizzato da Démadé APS un’associazione no profit fondata con lo scopo di promuovere la cultura e la lettura tra i ragazzi e patrocinato da Comune, Provincia e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale – si svolgerà dal 9 all’11 maggio in Fortezza Vecchia. Rivolto a giovani lettori, famiglie, insegnanti e autori, è dedicato alla promozione della lettura e della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. “Siamo contentissimi di aver patrocinato questa iniziativa – spiega Camici – Quando ho conosciuto Elaide la prima cosa che mi ha colpito è stata la sua determinazione nel voler realizzare tutto questo. Onestamente l’ho inizialmente vista come una così difficile per una ragazza così giovane, ma lei ci ha stupiti, ce l’ha messa tutta, e ci è riuscita”. Elaide è riuscita a coinvolgere un gran numero di illustri autori per ragazzi, scelti tra quelli che più ama e che più amano i suoi coetanei: Christian Antonini, Francesco Bedini, Pierdomenico Baccalario, Chiara Cacco, Caterina Cubeddu, Azzurra D’Agostino, Marco Erba, Antonio Ferrara, Alessandro Q. Ferrari, Silvia Fornasari, Simone Frasca, Lucia Giustini, Matteo Grimaldi, Caterina Guagni, La Tram, Sara Magnoli, Marco Magnone, Marco Marmeggi, Davide Morosinotto, Emanuela Nava, Daniele Nicastro, Luca Occhi, Alessandro Pasquinucci, Sara Piazza, Vernante Pallotti, Ariela Rizzi, Mirka Ruggeri, Isabella Salmoirago, Federico Taddia, Laura Tenorini, Linda Traversi, Massimo Vitali.

