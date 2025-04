La discoteca Calafuria riapre per la stagione estiva e potenzia la sicurezza

Il via il 21 aprile, Pasquetta, con un all day long di 10 ore, dalle 16:00 fino all’1:00, con Dj e performer di caratura nazionale. Tra le novità sul fronte sicurezza un presidio fisso di ambulanza nelle immediate vicinanze della struttura, installazione di un DAE, nomina di un security manager, convenzioni con il servizio di radio taxi e oltre 20 telecamere a infrarossi. Leonardo Marradini: "La sicurezza la nostra priorità"

Una nuova luce si accende sulla costa livornese: la storica discoteca Calafuria, situata in via del Litorale 248, inaugura una nuova stagione all’insegna dell’eccellenza artistica e dell’innovazione nella sicurezza. Dopo un attento lavoro di rinnovamento strutturale e organizzativo, la direzione del locale rilancia l’iconica location come punto di riferimento per la movida toscana e nazionale. Calafuria si presenta oggi come una vera e propria “cattedrale del divertimento” sul mare, capace di offrire un’esperienza immersiva tra musica, spettacolo e sicurezza. Eventi esclusivi con DJ di fama nazionale, performer, ballerini e acrobati di altissimo livello arricchiscono un calendario artistico che punta alla qualità senza compromessi. La stagione 2025 partirà ufficialmente il 21 aprile, giorno di Pasquetta, con una grand opening in grande stile: un all day long di 10 ore, dalle 16:00 fino all’1:00, con DJ e performer di caratura nazionale pronti a trasformare la terrazza a picco sul mare in un palcoscenico d’eccezione. Il format verrà replicato anche nelle date del 25 aprile e del 1° maggio, per dare il via all’estate con tre appuntamenti imperdibili. Grande novità di quest’anno sarà il giovedì con “Cena Spettacolo”: ogni settimana, la terrazza fronte mare si trasformerà in un raffinato ristorante sotto le stelle, con cena esclusiva e spettacolo dal vivo, seguita da un DJ set pensato per chi ama coniugare gusto e intrattenimento in una cornice mozzafiato. Sul fronte della sicurezza, Calafuria ha intrapreso un’importante opera di potenziamento e prevenzione, tra cui:

• Presidio fisso di ambulanza nelle immediate vicinanze della struttura nelle serate di maggiore affluenza, ovvero mercoledì, venerdì, sabato e durante tutti gli eventi daytime / all day long.

• Installazione di un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno).

• Oltre 20 telecamere di videosorveglianza, ad alta definizione, infrarossi e grandangolari, attive anche sui dintorni esterni del locale.

• Connessione Starlink ad altissima velocità, per una gestione rapida delle registrazioni in caso di richiesta da parte delle autorità.

• Ampliamento della squadra di sicurezza, con personale altamente qualificato.

• Nomina di un Security Manager, incaricato del coordinamento operativo, della supervisione degli steward e del contatto diretto con i numeri di emergenza.

• Punti bar e casse esterne, per evitare assembramenti e agevolare l’ingresso.

• Redazione di un piano sicurezza a firma di un ingegnere specializzato.

Massima attenzione anche alla sicurezza stradale: consapevoli delle problematiche legate alla guida in stato di ebrezza, Calafuria ha attivato convenzioni con il servizio di radio taxi cittadino, per offrire agli ospiti una valida alternativa di rientro sicuro a fine serata. A parlare è Leonardo Marradini, legale rappresentante della società, nonché portavoce dei soci Giacomo Raddi e Simone Gonnelli: “La sicurezza è la nostra priorità – afferma Marradini – ma anche la qualità dell’offerta artistica. Vogliamo che chi viene a Calafuria viva un’esperienza indimenticabile, in un contesto curato, sicuro e spettacolare. Per noi, ogni notte è uno spettacolo a cielo aperto sul mare”.

