La discoteca educativa Wonderland arriva a Livorno

Durante la serata di Wonderland, che inizia alle 21,30 e termina alle 1,30, i giovani potranno godersi momenti di socializzazione sotto la discreta supervisione di animatori e operatori sociali. Appuntamento martedì 20 giugno a Precisamente a Calafuria. I dettagli del progetto nato nel 2022 nel comune di Vicopisano

Wonderland, il rivoluzionario progetto di discoteca educativa per giovani, fa il suo debutto a Livorno martedì 20 giugno nella splendida location di Precisamente Calafuria. Come si legge in un comunicato stampa del 14 giugno, nato nel 2022 nel comune di Vicopisano Wonderland ha ottenuto un notevole successo grazie alla sua missione di promuovere valori positivi all’interno del mondo delle discoteche. L’obiettivo principale di Wonderland è offrire ai ragazzi e alle ragazze tra i 13 e i 17 anni un ambiente in cui possano divertirsi in modo sano, senza la necessità di fare uso di alcool o incorrere in altre dipendenze o problematiche. Il progetto vuole dimostrare che è possibile ballare, fare amicizia, stare bene insieme e ridere spensieratamente, creando una vivace atmosfera priva di rischi e pericoli.

Durante le serate di Wonderland a Livorno, che avranno inizio alle 21:30 e termineranno alle 01:30, i giovani potranno godersi momenti di socializzazione sotto la discreta supervisione di animatori e operatori sociali. Il personale educativo sarà presente per sostenere i ragazzi, offrendo un’opportunità di divertimento consapevole che permette di ampliare le proprie conoscenze e di fare nuovi incontri senza mettere a rischio se stessi o gli altri. “Con Wonderland, vogliamo offrire ai giovani un’alternativa sana e divertente per le loro serate,” afferma Yassine El Ghlid, presidente dell’associazione ed educatore. “Crediamo che sia possibile creare un ambiente in cui i giovani possano divertirsi senza compromettere la propria salute e il proprio benessere. Vogliamo incoraggiare l’amicizia, la gioia e il divertimento senza l’uso di sostanze nocive, promuovendo una cultura del rispetto reciproco e dell’autodisciplina”. L’arrivo di Wonderland a Livorno rappresenta un’opportunità unica per i giovani della città e delle zone circostanti di godere di una serata di puro divertimento, in cui potranno ballare, socializzare e creare ricordi indimenticabili in un ambiente sicuro e responsabile.

