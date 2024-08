“La donna dei miei incubi (O forse no!)”. Giada Del Greco presenta il suo ultimo libro

Spinoff di “La donna dei miei incubi (O forse no!)”, il volume racconta la storia di Tristan e Cloe, due giovani alle prese con un'indagine e con i propri sentimenti. L'autrice: "Lo dedico a mia nonna Mariuccia"

di Giulia Bellaveglia

Giada Del Greco, scrittrice livornese, torna finalmente in libreria. E lo fa con la sua ultima fatica letteraria, il nuovo romance “La donna dei miei incubi (O forse no!)”, messo sul mercato dalla casa editrice PubMe all’interno della collana DarkBrightLove. Un titolo che, per stile, ricorda senz’altro il suo precedente testo, “L’uomo dei miei sogni (O forse no!)”, uscito nel 2022. “Si tratta di uno spinoff – spiega l’autrice -, per cui può essere letto anche senza aver letto l’altro. In pratica, ho estrapolato un personaggio secondario che era piaciuto molto, Tristan, la guardia del corpo della protagonista. La storia è dedicata a lui, perché credo che meritasse il suo lieto fine”. Come detto, la vicenda raccontata è infatti quella di Tristan, ex militare, ora bodyguard, sempre pronto ad aiutare il prossimo. Accanto a lui c’è Cloe, testarda, poco femminile e per nulla disposta a chiedere aiuto. Diametralmente opposti, Tristan e Cloe non hanno praticamente niente in comune, se non fosse che lui è stato appena assoldato per proteggere la nonna della ragazza e che lei abiti proprio nella fattoria che lui deve sorvegliare. La minaccia, in realtà sembra rivolta proprio a quella cocciuta ragazza dalla pelle mulatta e dall’atteggiamento più ostile dell’intera California. E toccarà a lui tentare di proteggerla ad ogni costo, e anche con qualche vantaggio. “Tra un battibecco e l’altro, com’è facile intuire, entreranno in gioco anche i sentimenti dei due ragazzi. Infatti si tratta di un romance – prosegue Del Greco – ma c’è anche molta suspense, dovuta ad alcune indagini che devono essere svolte. E poi, ci tengo a sottolineare che il libro è dedicato a mia nonna Mariuccia, che nel testo è identificata nella nonnina in questione di nome Marie”. Il volume è disponibile in libreria, anche su ordinazione, e online sulle principali piattaforme. Le prossime presentazioni in programma sono sabato 14 settembre alle 10 alla Mondadori di Lucca e sabato 5 ottobre alle 15 alla Mondadori di Grosseto.

