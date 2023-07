La ex campionessa Letizia Tinghi nella staffetta Cortina-Milano degli olimpionici e azzurri

A sinistra Letizia Tinghi, oggi vice presidente vicario dell'associazione nazionale atleti olimpici e azzurri di Italia (Anaoai)

Nell'ultima delle 12 tappe della staffetta Cortina-Milano c'era anche la pluricampionessa livornese mondiale e europea di pattinaggio artistico. Alla staffetta, organizzata per il 75° dell'Anaoai, hanno partecipato più di 600 campioni olimpici e azzurri degli anni 50, 60, 70, 80, 90 lungo un tragitto di 1000 km

Domenica 9 luglio è partita l’ultima tappa da Varese della staffetta Cortina-Milano per festeggiare il 75esimo anno della Anaoai (associazione nazionale atleti olimpici e azzurri di Italia) con tanti olimpici e azzurri che ne hanno colmato il tragitto di corsa in handbike, in bicicletta, in moto, in auto, in canoa. Sui pattini c’era lei la star delle rotelle degli anni ’90 Letizia Tinghi – la vice presidente vicario dell’associazione nonché pluricampionessa mondiale e europea di pattinaggio artistico, livornese nel cuore e nell’anima – a tagliare il traguardo. Un traguardo questo, simbolico, che ha avuto l’importanza di ispirare i valori della maglia azzurra con la partecipazione di olimpici degli anni 50, 60, 70, 80, 90 fino ai giorni nostri con atleti esclusivamente azzurri di tutte le discipline sportive. Il progetto, nato e voluto dalla caparbietà della presidente Novella Calligaris, è stato presentato in Senato presso la Sala Zuccari alla vigilia della partenza della staffetta in aprile alla presenza di un folto gruppo di senatori e parlamentari, rappresentanti del Coni, tra cui Malagò, e rappresentanti di sport e salute. Tutti felici e interessati a portare avanti e sostenere questo progetto del 75esimo anno dell’Anaoai che ha avuto lo scopo essenziale di divulgare l’immagine e i valori della maglia azzzura, mettendo fisicamente in campo più di 600 campioni olimpici e azzurri per tutto il tragitto lungo più di 1000 km, composto da 12 tappe durate tre mesi con appuntamenti nei weekend che hanno visto protagoniste le regioni del nord d’Italia. La staffetta ha toccato località e città storiche per lo sport mondiale: Cortina, Venezia, Padova, Bormio, Treviso, Belluno, Mantova, Brescia, Bergamo, Lecco, Varese e infine Milano, una tappa lunga 1000 km che ha visto protagonista la fiaccola che è passata di mano in mano a campioni super titolati che hanno fatto la storia dello sporti italiano nel mondo. L’emozione della livornese Letizia Tinghi per aver partecipato a questa iniziativa è stata immensa e ha voluto dare, come in tante altre occasioni importanti, l’esempio per cui “partecipare ed esserci nelle cose che danno una immagine vera dello sport azzurro è bellissimo e arricchisce la conoscenza. Per questo invito calorosamente tutti gli azzurri olimpici e olimpionici che non l’avessero ancora fatto ad iscriversi numerosi a questa associazione per far sì di essere un punto di riferimento importante per le decisioni nell’ambito sportivo che possono essere prese in merito a tutti gli atleti che praticano lo sport”.

