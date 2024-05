La famiglia di Ines realizza la prima Veleggiata per l’ospedale del Cuore di Massa

Nelle foto, inviate dalla famiglia, Ines con la famiglia e alcuni medici dell'ospedale del Cuore di Massa; alcuni momenti della Veleggiata di domenica 12 maggio

Tra i partecipanti alla iniziativa benefica, che si è svolta domenica 12 maggio tra la Terrazza e Castiglioncello, anche alcuni medici dell'ospedale del Cuore dove la figlia di Giacomo e Margot, Ines, è nata il 5 agosto 2022. I genitori: "Vogliamo continuare a raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di alloggi adiacenti la struttura ospedaliera e, in futuro, ad una stanza all'interno della struttura dedicata alle lunghe degenze che possa ospitare tutta la famiglia"

Organizzata dalla famiglia per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Luigi Donato per Monasterio, l’ospedale di Massa centro di eccellenza cardiologico di Massa dove Ines è nata il 5 agosto 2022, domenica 12 maggio si è svolta la prima Ines Cup rimandata per maltempo nell’ottobre 2023. Buona l’affluenza di regatanti alla Veleggiata: 25 barche. Tra i partecipanti alla iniziativa benefica, che si è svolta tra la Terrazza e Castiglioncello, anche alcuni medici dell’ospedale del Cuore. “Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato – spiega Giacomo, il padre di Ines – a settembre ci sarà la Veleggiata 2024 e in quella occasione organizzeremo anche la cena di beneficenza. Vogliamo continuare a raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di alloggi adiacenti all’ospedale del Cuore e, in futuro, ad una stanza all’interno della struttura dedicata alle lunghe degenze che possa ospitare tutta la famiglia”. Alla Veleggiata di settembre potrebbe partecipare un equipaggio formato interamente dal personale dell’ospedale del Cuore fra infermieri, medici e chirurghi.

