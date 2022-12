La Federazione Sport Rotellistici dona al sindaco skateboard in legno

Riconoscimento simbolico in occasione della giornata del centenario della Federazione Italiana Sport Rotellistici

In occasione della giornata del centenario della Federazione Italiana Sport Rotellistici nella sala Cerimonie a Palazzo Comunale è stato donato al sindaco Luca Salvetti un riconoscimento simbolico, uno skateboard in legno su cui si legge “Federazione italiana sport rotellistici, centenario 1922 -2022”. Presenti alla cerimonia, oltre al sindaco: Mario Tinghi consigliere nazionale Fisr, Giovanni Giannone, delegato provinciale Coni, Letizia Tinghi, vicepresidente Azzurri d’Italia, Laura Ferretti staff tecnico nazionali italia FISR, Deborah Maffei responsabile internazionale Giudici di Gara Fisr, Agnese Mori atleta che fa parte del gruppo atleti nazionali Fisr, Ilaria Goti responsabile grandi eventi Uisp. Per la Societa’ La Cigna Gymnasium Diletta Peralta tecnico nazionale, Noemi Pallavicini, atleta nazionale. La Federazione Italiana Sport Rotellistici è l’organo nazionale di governo di tutti gli sport rotellistici e ha lo scopo di organizzare, disciplinare e sviluppare queste discipline. La Fisr, accanto alle discipline sportive tradizionali del Pattinaggio Artistico, Pattinaggio Corsa, Hockey Pista, Hockey Inline, ha aggiunto negli ultimi anni specialità come lo Skateboarding, il Freestyle Inline, il Roller Freestyle, il Downhill, l’Inline Alpine ed il Monopattino. Gli atleti iscritti sono circa 65.000, 1060 le società sportive e migliaia gli amatori.

