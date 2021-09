La Finanza festeggia il Santo Patrono, San Matteo

Il comandante provinciale, colonnello Gaetano Cutarelli, nel suo intervento ha evidenziato i valori della “solidarietà” e del “servizio per gli altri” quali elementi che moltiplicano le energie e incidono in positivo sulla vita sociale e professionale

Mediagallery

Martedì 21 settembre alle 10 nella Chiesa Parrocchiale di via della Madonna si è svolta la cerimonia eucaristica per la celebrazione della ricorrenza del Santo Patrono della Guardia di Finanza, San Matteo, apostolo ed evangelista.

La funzione religiosa, celebrata dal vescovo Simone Giusti, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del prefetto Paolo D’Attilio, del sindaco Luca Salvetti e delle più alte autorità civili, militari e religiose della città nonché delle rappresentanze delle sezioni della provincia labronica dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Il comandante provinciale, colonnello Gaetano Cutarelli, nel suo intervento ha ringraziato i propri collaboratori e le autorità presenti evidenziando i valori della “solidarietà” e del “servizio per gli altri” quali elementi che moltiplicano le energie e incidono in positivo sulla vita sociale e professionale.